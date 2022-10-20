Eyüpsultan'da tramvay otomobile çarptı
Eyüpsultan'da kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşıya geçen otomobile tramvay çarptı.
Eyüpsultan'daki kaza, gece saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü.
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