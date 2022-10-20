Eyüpsultan'da tramvay otomobile çarptı

Eyüpsultan'da kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşıya geçen otomobile tramvay çarptı.

DHA
20 Ekim 2022 Perşembe, 18:44
Eyüpsultan'da tramvay otomobile çarptı
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Eyüpsultan'daki kaza, gece saatlerinde Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 YK 4103 plakalı otomobil sürücüsü, kırmızı ışık yanarken tramvay yolundan karşısına geçmek istedi. O sırada seyir halindeki tramvay, otomobile çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafik normale döndü. 


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