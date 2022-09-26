Eyüpsultan'da 'zincirleme kazada' ilginç görüntü: Aracın altına girdi...

26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:17

D-020 Otoyolu Kemerburgaz-Hasdal yönünde saat 07.30 sıralarında; Hasdal yönünde ilerleyen 34 CBR 857 plakalı otomobilin sürücüsü, önündeki araç ani manevra yapınca frene bastı. O sırada, arkadan gelen 34 CUK 900 plakalı otomobilin sürücüsü, duramayarak yavaşlayan otomobile çarptı.

ARACIN ALTINA GİRDİ

Kazayı fark etmeyen Fatih Dilsiz de kullandığı 34 KV 1527 plakalı otomobille iki araca arkadan vurdu. Ümran Durmuş'un kullandığı otomobil de zincirleme kazaya dahil oldu. Durmuş'un otomobili, çarptığı aracın altına girdi.

YARALANAN OLMADI

Kazada, şans eseri yaralanan olmazken, Fatih Dilsiz'in otomobilinin arkadan gelen otomobilin üzerine çıkması ilginç görüntülere neden oldu.

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı, Kemerburgaz-Hasdal yönünde kilometrelerce trafik oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için çağrılan çekici, trafik yüzünden kaza yerine ulaşamayınca polis trafiği kısa süreliğine durdurdu. Çekicinin ters yönden gelerek araçları kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

"OLAN, SADECE MADDİ HASAR"

Sürücü Ümran Durmuş, "Her zamanki gibi işe gidiyordum. Toplam 4 araç kazaya karıştı. Hızım 80 bile değildi. En arkadaki araç benimdi. Öndeki araç yavaşlayınca, fren yaptım ama durmadı. Benim önümdeki araç üzerimize çıktı. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Olan, sadece maddi hasar" dedi.