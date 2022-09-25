Eyüpsultan'daki operasyonda 45 tüp kobra zehri ele geçirildi
Eyüpsultan'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirttiği yılan zehrini yüksek fiyattan satma hazırlığında bulunan S.S.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, bir şüphelinin yurtdışından kaçak yollarla İstanbul'a kobra yılan zehiri getirdiği bilgisini aldı. Şüphelinin kimlik ve adres bilgisi saptandı. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan Jandarma ekipleri, aracı Eyüpsultan'da durdurdu. Şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; 45 tüp kobra yılanı zehiri ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.S.B. hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldı.
Kobra zehirinin içinde çok sayıda protein ve polipeptit bulunmaktadır. Nörotoksit bir madde olan kobra zehiri bir insanı kısa sürede öldürebilecek güce sahiptir. Günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılmasında, kemoterapi gören kanser hastalarının tedavisinde, doping ve kozmetik sektörlerinde kullanılan kobra yılanı zehiri çok ender bulunan ve pahalı bir maddedir.
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