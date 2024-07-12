Ezgi Apartmanı davasında 3. duruşma: 'Bu haliyle sağlıklı yargılama nasıl olacak?'

Yayınlanma: 12.07.2024 - 10:55

Güncelleme: 12.07.2024 - 10:55

6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkılan Ezgi Apartmanı'nda 36 kişi yaşamını yitirmişti.

Kolon ve kiriş kesme iddialarının olduğu binanın zemin katındaki dükkan sahiplerinin firari olduğu davada üçüncü duruşma bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da görülecek. Duruşma öncesi apartmanda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu gazetemize konuştu.

“MAHKEMENİN TALEBİNE RET”

Dosyanın yeniden bilirkişiye gönderildiğini ve kırmızı bülten talebi reddedilen sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in 300 gündür firari olduğuna değinen Göksu, “Dosyaya yeni deliller de sunduk. Kervan Pastanesi sadece kolon, kiriş kesmemiş; küçük bir pastaneden büyük bir restorana dönüşürken havalandırma yetersiz kalınca perde betonlar delinerek havalandırma açılmış” dedi.

2021 yılındaki şikayete karşın ruhsatsız tadilat yapıldığının altını çizen Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tadilata göz yuman, şikayeti dikkate almayan belediye personelinin yargılanması için mahkemenin izin talebi Kahramanmaraş Valiliği tarafından reddedildi. Hangi gerekçe ile bilmiyoruz. Bu izin çıkmadan sağlıklı yargılama nasıl yapılacak? 35 canın hiç mi kıymeti yok?”