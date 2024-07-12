Manolya Apartmanı davasında belediye imar müdürü ve yardımcısı soruşturulacak

Yayınlanma: 12.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 04:00

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde 35 kişiye mezar olan Manolya Apartmanı’nın davasında önemli bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Valiliği, iki kamu görevlisi, binanın statik projesine onay veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi imar müdürü ve statik projeyi inceleyen imar müdür yardımcısı için soruşturma izni verdi.

Kararı gazetemize değerlendiren kayıp yakını ve dava avukatı Mustafa Müdüroğlu, “Her ne kadar bizim açımızdan olumlu bir adım gibi duruyor olsa da iki kişi ile sınırlı kalmamalı, aksi halde bu adalet peşinde olan aileleri ve toplumsal vicdanı tekrar tekrar yaralamaktadır” dedi. Müdüroğlu, “statik, mimari, mekanik ve elektrik projeleri ile yapı ruhsatı ve tadilat ruhsatlarını düzenleyenlerin, kontrol edenlerin ve onaylayanların ve de yapı kullanım belgelerini onaylayan görevlilere de soruşturma izni verilmesi gerektiğini” söyledi.

İddianameyle içlerinde MADO’nun sahibi ve MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’nin ortağı A.K., MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe’nin ortağı M.S.K. ile Tarhanacı Kafe ortakları A.E. ve M.E’nin de bulunduğu altı sanık için “bilinçli taksirle birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet verme” suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İlk duruşma sonrası açıklanan ara kararda aralarında A.K., M.S.K. ile A.E. ve M.E’nin de bulunduğu altı sanık için yurtdışına çıkış yasağı koyulmuştu.