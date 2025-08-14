Ezgi Apartmanı davasında çarpıcı gelişme: Yakalanan firariler tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı 6 Şubat depreminde yıkılmış ve en az 35 kişi yaşamını yitirmişti. Binada yıkıma sebebiyet verecek ölçüde tadilat yaptıkları iddiası ile haklarında tutuklama kararı olan Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel 12.00 sularında Kahramanmaraş Adliyesi'ne getirildi. Teslim olduğu iddia edilen firarilerin Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı. Yakalama tutanağına Cumhuriyet ulaştı. Tutanakta firarilerin Ankara’da bir villada kaldıkları ve villaya saat 03.00’te polis baskını yapıldığı belirtildi. Baskında kapıyı Pekel açarken Kervancıoğlu da yan odada tespit edildi.

DANACI'YI İŞARET ETTİLER

Firariler, Kahramanmaraş Adliyesi’ne getirildikten kısa bir süre sonra hakim karşısına çıkarıldı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanık Kervancıoğlu, 25 günü şehir dışında olduğunu, yapılan tadilattan haberdar olmadığını ve tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı’ya yetki verdiklerini belirterek Danacı’yı işaret etti. Pekel de Kervancıoğlu’na benzer bir savunma yaparak Danacı’yı yetkilendirdiklerini söyledi. Danacı, daha önceki duruşmada “Ben bu dosyada kurban seçilmiş kişiyim. Binada ince, dekoratif olarak tabir edilen makyaj kısmını yaptım. Dolayısıyla yıkımda kusurumun olması mümkün değil” sözleriyle kendisini savunmuştu. Ancak belirtilenden daha kapsamlı bir tadilatta bulunduğuna ilişkin görüntü ve belgeler mahkemeye sunulmuştu.

TEPKİ ÇEKEN SAVUNMA

Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin sosyal medya üzerinden hedef yapıldığını belirtirken, kendi lehlerine olan bilirkişi raporunu dayanak gösterdi. Öte yandan avukatların sanıklar için “Yakalanmadılar, kendileri teslim oldular” demesi tepki çekti. Savcılık mütalaasına uyan hakim, Kervancıoğlu ve Pekel’in tutuklanması yönünde karar verdi.