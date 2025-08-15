Ezgi Apartmanı davasının sanıkları o villada yakalanmıştı: Eski AKP'li vekil Samani’nin damadına ait çıktı!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından dün yapılan açıklama ile 703 gündür aranan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Deprem soruşturmaları kapsamında firari şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden oldukları gerekçesiyle aranan şahıslar 14.08.2025 günü saat 03.00 sıralarında Ankara ili Etimesgut ilçesinde bulundukları ikamete yönelik düzenlenen operasyonla yakalanmıştır" denilmişti.

Gözaltına alındıktan sonra Kahramanmaraş Adliyesi’ne nakledilen iki sanık hakkında Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklanmalarına karar verdi. Sanıklar Pekel ve Kervancıoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''KIZLARI KİRALAMIŞTI''

Kervancıoğlu ve Pekel’in saklandığı 7 bin metrekarelik arazili lüks villanın, eski AKP Antalya Milletvekili Hüseyin Samani’nin damadı Cengiz Gökay’a ait olduğu ortaya çıktı.

BirGün’den İsmail Arı'nın haberine göre; Gökay, firari sanıkların villasında yakalanmasına ilişkin ''Onların kaldığını bilmiyordum, kızları kiralamıştı. Emniyet ifadeye çağırırsa gider ifade veririz'' dedi.

Öte yandan, Cengiz Gökay'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) Futbol Altyapı ve Gençlik projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtildi.