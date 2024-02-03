Ezgi Apartmanı'nda delil karartma iddiası

Yayınlanma: 03.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 03:00

Kahramanmaraş’taki depremlerde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı’nda iş makinelerinin yeniden çalışmaya başlaması dikkat çekti.

Binada oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, çalışmaya tepki göstererek “Üç evladımı kaybettiğim Ezgi Apartmanı temel enkazında daha ilk duruşma bile görülmeden kepçeler dolaşıyor. Yarın bir gün ek delil gerekirse ‘Tespit edilemedi’ mi denecek? Vali izni olmadan neden bu kepçe burada Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi?” ifadelerini kullandı.

Soruşturmada bilirkişiler, apartmanın zemin katındaki pastanede 40 santimetre çapında kolon kesildiğini tespit etmişti.

145 GÜNDÜR FİRARİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin hazırladığı bilirkişi raporunda müteahhit, pastaneye yapılan izinsiz ve/veya projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu, belediyenin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler tali kusurlu bulundu. 876 yıl altışar aya kadar hapsi istenen ve tutuklama kararı çıkarılan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ise 145 gündür firari.