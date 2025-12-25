Ezgi Fındık’a uyuşturucu operasyonunda yakalama kararı çıkarıldı. Peki, Ezgi Fındık kimdir, kaç yaşında? Ezgi Fındık ne iş yapıyor?

EZGİ FINDIK KİMDİR?

Ezgi Fındık 1993 yılında Almanya’da doğmuştur. Aslen Giresun'ludur.

İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra makyöz olarak çalışmaya başladı.

Blog yazarlığı yapan Fındık, makyaj, kozmetik ve kişisel bakım üzerine videolar çekti. Türkçe ve Almanca ana dili olan Ezgi Fındık aynı zamanda İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir.

EZGİ FINDIK'A YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu’ soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı verildi.