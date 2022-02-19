Ezgi Mola kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı adlı dizide safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır ve daha önce hangi yapımlarda rol almıştır?
Şimdiye kadar sayısız dizi, film,
tiyatro ve reklamda yer alan, rol aldığı her yapımda popülerliğini biraz daha
arttıran Ezgi Mola’nın hayatı ve geçmişi en çok merak edilenler arasında. 38
yaşındaki oyuncu 1,63 boyunda, 58 kiloda ve Koç borcu. 16 yaşından beri
televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının içinde birçok yapımda yer alan Ezgi
Mola, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteri ile çok geniş
kesim tarafından sevilen ve takip edilen Ezgi Mola’nın hayatı ve kariyeri
haberimizde.
Ezgi Mola’nın Hayatı
Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde
İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından, aslen Malatyalıdır. İlkokul ve
lise eğitimlerini de İstanbul’da alan Ezgi Mola, küçük yaştan itibaren
oyunculuğa meraklı olduğundan dolayı henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde
oyunculuk eğitimi almaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra da aynı sanat
merkezinde eğitimlerine devam eden Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm
birinciliği ile bitirdi.
Henüz 17 yaşındayken, 2000
yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı Karate Can dizisi ile ilk
televizyon deneyimini elde etti. 4 Yıllık Müjdat Sanat Merkezi eğitimini
bitirdikten sonra 2 yıl da Aydoğan Temel’den tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan
Temel’in önderliğindeki tiyatro topluluğunda da Çürük Elma oyunu ile ilk sahne
deneyimini elde etti.
2005 yılının Kasım ayında BKM
Mutfak’a katılan Ezgi Mola aynı yıl Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaförü
oynayarak geniş bir kitle tarafından tanındı ve sevildi. Ama asıl başarısını
2006 yılında Türkan Şoray ile oynadığı Hayatımın Kadınısın adlı filmle elde
etti. Hem kendisini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı bulan, hem de
kişisel olarak hayranı olduğu Türkan Şoray ile oynadığı bu filmde, 2007 yılında
En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülünü kazandı.
2008 yılında yönetmenliğini Uğur
Yücel’in yaptığı ve Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sit-comda rol aldı. Daha
sonrasında ise birçok reklam filmi ve projeyle kariyerini zirve noktasına taşımaya
başladı. Özellikle Tolga Çevik ile birlikte Arkadaşım Hoş geldin adlı eğlence
programında 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği biri olarak hayatımıza
kalıcı olarak girdi.
Şuan TRT’de yayınlanan ve yayın
hayatına 15 Eylül 2020 yılında başlayan Masumlar apartmanı adlı dizide başrol
karakterlerinden biri olan Safiye Derenoğlu’nu canlandırıyor. Bu dizideki
oyunculu ile 2021 yılında Yılın Kadın Dizi oyuncusu ödülünü aldı.
Bunların dışında onlarca farklı
dizi, film, tiyatro ve reklam projesinde yer aldı.
Ezgi Mola’nın Hakaret Davası
18 yaşındaki İpek Er’e cinsel
istismarda bulunmak suçundan yargılanan Musa Orhan için, Ezgi Mola sosyal medyada
“Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek,
istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun!
Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansın” şeklinde tweet atmıştı. Bu tweet
nedeniyle Musa Orhan’ın avukatı Ezgi Mola’ya 2 ile 4 yıl hapis istemi ile
hakaret davası açtı. Bu davaya tepki gösteren pek çok sanatçı, gazeteci,
siyasetçi, Kadın derneği aktivisti ve sosyal medya kullanıcıları #EzgiMolaYalnızDeğildir
hastagi ile Mola’ya destek verdi. 1 Ekim tarihinde görülen davada Ezgi Mola
5200 TL adli para cezasına çarptırıldı.
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