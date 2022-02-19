Ezgi Mola kimdir, nereli ve kaç yaşında?

19 Şubat 2022 Cumartesi, 15:12

Şimdiye kadar sayısız dizi, film, tiyatro ve reklamda yer alan, rol aldığı her yapımda popülerliğini biraz daha arttıran Ezgi Mola’nın hayatı ve geçmişi en çok merak edilenler arasında. 38 yaşındaki oyuncu 1,63 boyunda, 58 kiloda ve Koç borcu. 16 yaşından beri televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının içinde birçok yapımda yer alan Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Safiye karakteri ile çok geniş kesim tarafından sevilen ve takip edilen Ezgi Mola’nın hayatı ve kariyeri haberimizde.

Ezgi Mola’nın Hayatı

Ezgi Mola, 29 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından, aslen Malatyalıdır. İlkokul ve lise eğitimlerini de İstanbul’da alan Ezgi Mola, küçük yaştan itibaren oyunculuğa meraklı olduğundan dolayı henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra da aynı sanat merkezinde eğitimlerine devam eden Mola, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birinciliği ile bitirdi.

Henüz 17 yaşındayken, 2000 yılında Kartal Tibet’in yönetmenliğini yaptığı Karate Can dizisi ile ilk televizyon deneyimini elde etti. 4 Yıllık Müjdat Sanat Merkezi eğitimini bitirdikten sonra 2 yıl da Aydoğan Temel’den tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in önderliğindeki tiyatro topluluğunda da Çürük Elma oyunu ile ilk sahne deneyimini elde etti.

2005 yılının Kasım ayında BKM Mutfak’a katılan Ezgi Mola aynı yıl Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaförü oynayarak geniş bir kitle tarafından tanındı ve sevildi. Ama asıl başarısını 2006 yılında Türkan Şoray ile oynadığı Hayatımın Kadınısın adlı filmle elde etti. Hem kendisini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı bulan, hem de kişisel olarak hayranı olduğu Türkan Şoray ile oynadığı bu filmde, 2007 yılında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülünü kazandı.

2008 yılında yönetmenliğini Uğur Yücel’in yaptığı ve Türkiye’de bir ilk olan doğaçlama sit-comda rol aldı. Daha sonrasında ise birçok reklam filmi ve projeyle kariyerini zirve noktasına taşımaya başladı. Özellikle Tolga Çevik ile birlikte Arkadaşım Hoş geldin adlı eğlence programında 7’den 70’e herkesin tanıdığı ve sevdiği biri olarak hayatımıza kalıcı olarak girdi.

Şuan TRT’de yayınlanan ve yayın hayatına 15 Eylül 2020 yılında başlayan Masumlar apartmanı adlı dizide başrol karakterlerinden biri olan Safiye Derenoğlu’nu canlandırıyor. Bu dizideki oyunculu ile 2021 yılında Yılın Kadın Dizi oyuncusu ödülünü aldı.

Bunların dışında onlarca farklı dizi, film, tiyatro ve reklam projesinde yer aldı.

Ezgi Mola’nın Hakaret Davası

18 yaşındaki İpek Er’e cinsel istismarda bulunmak suçundan yargılanan Musa Orhan için, Ezgi Mola sosyal medyada “Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansın” şeklinde tweet atmıştı. Bu tweet nedeniyle Musa Orhan’ın avukatı Ezgi Mola’ya 2 ile 4 yıl hapis istemi ile hakaret davası açtı. Bu davaya tepki gösteren pek çok sanatçı, gazeteci, siyasetçi, Kadın derneği aktivisti ve sosyal medya kullanıcıları #EzgiMolaYalnızDeğildir hastagi ile Mola’ya destek verdi. 1 Ekim tarihinde görülen davada Ezgi Mola 5200 TL adli para cezasına çarptırıldı.