Ezgi Özarslan’ın ‘bir yıldır yakalanmayan’ katili Meclis gündeminde

Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:04

Güncelleme: 11.08.2023 - 11:28

İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Ezgi Özarslan'ı (Zerkin) öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), bir yıldır yakalanamadı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması için soru önergesi verdi.

ÖZARSLAN DAHA ÖNCE DE ŞİDDET DAVASI AÇMIŞ

Ezgi Özarslan’ın defalarca koruma talep ettiğine dikkat çeken TİP’li Kadıgil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Elektronik kelepçe kararı vermeyerek Ezgi Zerkin’in katledilmesindeki ihmallerde payı bulunan ilgili hakim hakkında herhangi bir HSK soruşturması yürütülmekte midir?” diye sordu.

Kadıgil soru önergesinde, “Defalarca yapılan suç duyuruları ve koruma kararına rağmen katledilen Ezgi Zerkin’in katil zanlısı aradan geçen 1 yıllık sürece rağmen yakalanamamıştır. Özarslan’ın daha önce de hakkında açılmış şiddet davası ve cezası olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

Sera Kadıgil, Bakan Yılmaz Tunç’tan şu soruların yanıtını istedi: