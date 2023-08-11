Ezgi Özarslan’ın ‘bir yıldır yakalanmayan’ katili Meclis gündeminde
İzmir'de, boşanma aşamasındaki 31 yaşında olan Ezgi Özarslan'ı 28 Temmuz 2022’de tabancayla öldürüp kaçan 36 yaşındaki Deniz Özarslan aradan geçen bir yılı aşkın süreye rağmen bulunamadı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, katilin hala yakalanmamasını TBMM gündemine taşıyarak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a “Katilin kaçak olmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?” diye sordu.
İzmir'in Konak ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Ezgi Özarslan'ı (Zerkin) öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), bir yıldır yakalanamadı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması için soru önergesi verdi.
ÖZARSLAN DAHA ÖNCE DE ŞİDDET DAVASI AÇMIŞ
Ezgi Özarslan’ın defalarca koruma talep ettiğine dikkat çeken TİP’li Kadıgil, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a, “Elektronik kelepçe kararı vermeyerek Ezgi Zerkin’in katledilmesindeki ihmallerde payı bulunan ilgili hakim hakkında herhangi bir HSK soruşturması yürütülmekte midir?” diye sordu.
Kadıgil soru önergesinde, “Defalarca yapılan suç duyuruları ve koruma kararına rağmen katledilen Ezgi Zerkin’in katil zanlısı aradan geçen 1 yıllık sürece rağmen yakalanamamıştır. Özarslan’ın daha önce de hakkında açılmış şiddet davası ve cezası olduğu ortaya çıkmıştır” diye konuştu.
Sera Kadıgil, Bakan Yılmaz Tunç’tan şu soruların yanıtını istedi:
- Ezgi Zerkin'in katili Deniz Özarslan nerededir?
- Ezgi Zerkin’in katledilmesinin ardından geçen bir yıla rağmen katil neden bulunamamıştır? Katilin kaçak olmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?
- Katil Deniz Özarslan’a karşı defalarca koruma kararı talep eden Ezgi Zerkin’e 6284 sayılı yasa kapsamında elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak korunması ilgili hakim tarafından neden karar altına alınmamıştır? Elektronik kelepçe kararı vermeyerek Ezgi Zerkin’in katledilmesindeki ihmallerde payı bulunan ilgili hakim hakkında herhangi bir HSK soruşturması yürütülmekte midir?
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