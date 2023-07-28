Ezgi Zerkin'in katili 1 yıldır aranıyor!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, yarın İzmir’deki Konak Valiliği’nin yanında toplanarak Ezgi Zerkin için adalet çağrısında bulunacak.

(Fidan Ataselim)

Cumhuriyet’e konuşan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, “Yeni bir aile ve sosyal hizmetler bakanı geldi. Bakan ‘6284 sayılı yasayı değiştirmeyeceğiz, kaldırmayacağız ama kadınlarımız da 6284’ten yararlanmak istemiyor’ diyor. Kadınlara yine bir tür kabahat çıkarıyor” dedi.

Ataselim, “Ezgi 6284 kapsamında koruma altındaki bir arkadaşımızdı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen öldürüldü. Burada aslında 6284’ün uygulanmadığını görüyoruz. Uygulansaydı Ezgi hayatta olabilirdi” ifadelerini kullandı.

"ADALET HER GÜN GEREKİYOR"

Yarın yapılacak eyleme çağrıda bulunan Ezgi Zerkin’in kardeşi Hazal Zerkin, “Diliyorum ki bütün kadınlar bizim yanımızda olabilirler. Çünkü adaleti her gün birbirimize lazım oluyor. Biz öyle bir ülkedeyiz” dedi.