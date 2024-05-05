‘Ezgi’deki kurguyu Furkan’da da yapıyorlar’

Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.05.2024 - 04:00

Binada yaşamını yitiren Emre Şahin ve ailesinin avukatı Figen Peri, Cumhuriyet’e konuştu. Avukat Mesut Çakar’ın, kayıp avukatı olmadığını belirten Peri, “Kendisi, Ezgi Apartmanı’nda olduğu gibi Furkan Apartmanı’nın firari müteahhitleri olan A.D.S. ve H.H.S’nin avukatıdır” diye konuştu.

Peri, sözlerine şöyle devam etti: “Avukat Çakar, firari müvekkilleri olan firari müteahhitleri cezai sorumluluktan kurtulabilmeleri için ‘Furkan Apartmanında yakınlarını kaybedenlerin avukatı’ olarak basına röportaj vermek suretiyle firari müvekkilleri lehine basında algı oluşturup onları kurtarmaya çalışmaktadır. Bu avukatın bu şekilde gazete haberinde yer alması, acıları suiistimal edilen yakınlarını kaybedenleri daha da kahretmektedir. Kayıp yakınlarının talebi açıktır: sorumluların hepsinin bir an önce cezalandırılması.

