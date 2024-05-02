Ezgi Apartmanı Davası’nda ikinci duruşma: 'Bizi susturamayacaklar'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 20:00

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, Pazarcık merkezli ilk depremde saniyeler içerisinde yıkıldı. Binada bulunan 36 yurttaş yaşamını yitirdi. Kolon ve kiriş kesme iddialarının olduğu binanın zemin katındaki dükkan sahiplerinin firari olduğu davada ikinci duruşma yarın görülecek. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da görülecek duruşma öncesi apartmanda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu gazetemize konuştu.

“KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMALI”

“Kolon kesen Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel olası kast ile kasten adam öldürme suçundan 876 şar yıl hapis cezası istemi ile yargılanıyor fakat 8 aydır firariler” diyen Göksu, ”Firarilerin yurt dışında da aranması gerektiğini düşünüyorum. Buna karşın Kırmızı Bülten talebimiz de reddedildi. Öte yandan da davamızın sosyal medya hesapları bile kapatılıyor. Sesimizin kesilmesini, gerçeklerin haykırılmasının engellenmesini istiyorlar. Ne olursa olsun bizi yıldıramayacaklar, susturamayacaklar" dedi. Tutuklu Fenni Mesul Mehmet Tekin’in avukatı Burhan Gürbüz ise müvekkilinin kendisine yönelik tüm iddiaları ilk duruşmada belgeleri ile çürüttüğünü söyledi. İçinde demir olan örneklerin kural dışı biçimde dikkate alınarak Mehmet Tekin’in suçlandığını da belirten Av. Gürbüz, şunları söyledi:

“Kendisine yöneltilen tüm kusurları somut şekilde çürüten, kaçak sanıklarından dolayı günah keçisi ilan edilen, çok rahat biçimde yurt dışına gidebilecekken kendi isteğiyle 15 dakika içerisinde ifade vermeye giden Mehmet Tekin’in bu duruşmada tahliye edilmesi en büyük temennimiz.”