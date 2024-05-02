Ezgi Apartmanı Davası’nda ikinci duruşma: 'Bizi susturamayacaklar'

6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Aparmanı'nın davasında ikinci duruşma yarın görülecek.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 02.05.2024 - 20:00
Ezgi Apartmanı Davası’nda ikinci duruşma: 'Bizi susturamayacaklar'
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, Pazarcık merkezli ilk depremde saniyeler içerisinde yıkıldı. Binada bulunan 36 yurttaş yaşamını yitirdi. Kolon ve kiriş kesme iddialarının olduğu binanın zemin katındaki dükkan sahiplerinin firari olduğu davada ikinci duruşma yarın görülecek. Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 09.30’da görülecek duruşma öncesi apartmanda oğlunu, gelinini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu gazetemize konuştu. 

“KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMALI”

“Kolon kesen Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel olası kast ile kasten adam öldürme suçundan 876 şar yıl hapis cezası istemi ile yargılanıyor fakat 8 aydır firariler” diyen Göksu, ”Firarilerin yurt dışında da aranması gerektiğini düşünüyorum. Buna karşın Kırmızı Bülten talebimiz de reddedildi. Öte yandan da davamızın sosyal medya hesapları bile kapatılıyor. Sesimizin kesilmesini, gerçeklerin haykırılmasının engellenmesini istiyorlar. Ne olursa olsun bizi yıldıramayacaklar, susturamayacaklar" dedi.  Tutuklu Fenni Mesul Mehmet Tekin’in avukatı Burhan Gürbüz ise müvekkilinin kendisine yönelik tüm iddiaları ilk duruşmada belgeleri ile çürüttüğünü söyledi. İçinde demir olan örneklerin kural dışı biçimde dikkate alınarak Mehmet Tekin’in suçlandığını da belirten Av. Gürbüz, şunları söyledi:

“Kendisine yöneltilen tüm kusurları somut şekilde çürüten, kaçak sanıklarından dolayı günah keçisi ilan edilen, çok rahat biçimde yurt dışına gidebilecekken kendi isteğiyle 15 dakika içerisinde ifade vermeye giden Mehmet Tekin’in bu duruşmada tahliye edilmesi en büyük temennimiz.”


ezgi apartmanı haberleri Ağır Ceza Mahkemesi haberleri deprem haberleri

İlgili Haberler

Ezgi Apartmanı’nda ara karar açıklandı: ‘Mahkemeye yeni talep ileteceğiz’

Ezgi Apartmanı’nda ara karar açıklandı: ‘Mahkemeye yeni talep ileteceğiz’
Ezgi Apartmanı davasında sıcak gelişme: Savcı kırmızı bülten istedi!

Ezgi Apartmanı davasında sıcak gelişme: Savcı kırmızı bülten istedi!
Ezgi Apartmanı davasında sanık ve müşteki avukatları arasında tansiyon yükseldi: ‘Amaç kaçakları aklamak’

Ezgi Apartmanı davasında sanık ve müşteki avukatları arasında tansiyon yükseldi: ‘Amaç kaçakları aklamak’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Maçoğlu’ndan ‘borç’ açıklaması!

Maçoğlu’ndan ‘borç’ açıklaması!
İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi

İzzet Yıldızhan’ın sürpriz paylaşımı: 23 yıllık eşiyle ilk kez görüntülendi
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem: Bugün itibaren uygulanılacak

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Trafik sigortasında yeni dönem: Bugün itibaren uygulanılacak
Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!

Fatih Terim’den açıklamalar: Panathinaikos başkanı ile yaptığı görüşme!
İYİ Parti kongresindeki lider değişimi sonrası gelen istifalar tartışma yarattı: 'Kopuş sürecek, hızlı bir çöküş var'

İYİ Parti kongresindeki lider değişimi sonrası gelen istifalar tartışma yarattı: 'Kopuş sürecek, hızlı bir çöküş var'
SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…

SOL Parti’den ‘1 Mayıs’ tepkisi: Binlerce emekçiye sırtını dönüp alanı terk edenler…
Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'

Tepkilere neden olan 'süpürün' emrine ilişkin Vali Davut Gül'den açıklama: 'Böyle bir şey olduysa özür dilerim'
Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama

Fatih Erbakan’dan Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama