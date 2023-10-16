Ezgi'nin ailesi hukuk mücadelesi veriyor: Kamera kaydı nerede?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:14

Yasal süreci anlatan Yiğit, “Kameradaki kayıtlarının bulunmasını istedik ve dosyada bir durum farkettik. Biz normal koşullarda 12 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen olayın kamera kayıtları dosyaya talep etmiştik. Biz gördük ki dosyada 10 Nisan 2022 tarihine ait görüntüler mevcut. Bunun sebebini anlayamadık. Hâlâ 12 Nisan 2022’ye ait herhangi bir kamera kaydı dosyada bulunmuyor” dedi.

Yiğit sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Hiçbir görüntüye ulaşılamıyor. Hiçbir tanığın ifadesinde belirtilmemesine ve aynı şekilde yine hiçbir kamera kaydı olmamasına karşın bilirkişi raporunda kardeşimi araca yol vermemesi nedeniyle asli kusurlu, Osman Sarı’yı ise tali kusurlu gösteriyor.”

‘MANİPÜLASYON VAR’

Dosyaya müdahale olduğunu öne süren Yiğit “Olay ilk olduğunda daha Ezgi oradayken, daha olay çok tazeyken Osman Sarı iniyor, babasını arıyor. Babası geliyor ve polislere, tutanağa müdahale ediyor. Osman Sarı duruşmalarda her zaman ilk önce 112’yi aradığını söyledi. Ancak dosyaya sunulan yeni belgelerde Osman Sarı’nın ilk önce Özsarı adlı şirkete ait olan bir numarayı aradığı görülüyor. Yani ilk önce babasının desteğini almak istediği, sonrasında 112’yi aradığı böylece ortaya çıkıyor. Zaten Osman Sarı’nın Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı’nın oğlu, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın yeğeni olduğu için baştan beri emniyet müdürlüğünden, polislerden bir manipülasyon olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘HERKESİ BEKLYORUZ’

Kamera kayıtlarının olmamasına tepki gösteren Yiğit sözlerini şöyle noktaladı:

“MOBESE kameraları nasıl görmez? Nasıl bu kayıtlara ulaşılamaz? Üstelik 500 metre ileride bir emniyet müdürlüğü var. Biz gidip tek tek apartmanları gezmeye devam ediyoruz. Tek tek görgü tanığı var mı diye bulmaya devam ediyoruz ama bu bizim işimiz değildi. Bu soruşturmanın işiydi. Bu usulsüzlüklere, bu çelişkilere sesimizi duyurabilmeye ihtiyacımız var. Birlik olmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle yanımızda olmak isteyen herkesi davamıza bekliyoruz.”