Ezhel'den Berlin'de Deniz Göktaş'a destek: 'Çav Bella' söyledi

Tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'a destek eylemleri yurt dışına da taşındı. Rap sanatçısı Ezhel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen dayanışma eylemine katılarak Deniz Göktaş'a destek verdi.

Berlin'de Türklerin yoğun olarak yaşadığı Oranienplatz Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, ellerindeki pankartlarla Göktaş'ın tutuklanmasını protesto etti. Eylemde konuşan Ezhel, daha sonra "Çav Bella" söyledi.

"KAHKAHALARI DÖRT DUVAR ARASINA HAPSEDEMEZLER"

Kalabalığa hitap eden Ezhel, şunları söyledi:

"Bugün burada çok sevdiğim arkadaşım Deniz Göktaş için buradayız fakat tabii ki ondan daha fazlası için buradayız. Yıllardır susturulmaya çalışılan avazımız, hapsedilmeye çalışılan düşüncelerimiz..."

Konuşmasında ifade özgürlüğüne vurgu yapan Ezhel, "Buraya geldim, buraya yerleştim. Her geçen gün özgürlüklerimiz, geleceklerimiz elimizden alınıyor. Şunu hâlâ öğrenemediler: Şarkıcıyı hapse atmakla, şarkıları dört duvara sığdıramazlar. Komedyeni hapse atmakla komedyeni dört duvara sığdıramazlar" ifadelerini kullandı.

"7 YILDIR ÜLKEME DÖNEMİYORUM"

2018 yılında şarkıları nedeniyle tutuklandığını hatırlatan Ezhel, hakkında açılan davalar nedeniyle yedi yıldır Türkiye'ye dönemediğini belirterek, "Her gün ülkemi düşünüyorum. Sesimizi asla kısamayacaklar, kahkahamızı asla dört duvar arasına hapsedemeyecekler" dedi.