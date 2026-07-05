Faaliyetleriyle iklim değişikliğinde payları olan şirketler iklim sağlığı için harekete geçti: Failler hayırseverliğe soyundu!

Atmosferin dengesi için faaliyet yürüten 350 Ankara Platformu, 16 Haziran’da 30 imzacı ile kamuoyuna açılan “İklim İçin Filantropi” taahhüdü hakkında harekete geçti. Platform, 16 örgüt ve 37 bireysel imzacıyla “İklimi değiştirenler kendini aklayamaz” çağrısında bulundu. Söz konusu taahhüt arasında Türkiye’nin iklimini değiştirme politikasından sorumlu şirketlerin ve holdinglerin vakıflarının yer almasına tepki gösterildi.

AKARYAKIT VE OTOMOBİL ŞİRKETLERİNİN VAKFILARI VAR

Bu kapsamda platformdan yapılan açıklamada; “İmzacılar arasında Tüpraş rafinerileri, Aygaz ve OPET gibi akaryakıt şirketleri, otomobil üreten Ford Otosan ve Tofaş’ın sahibi Koç Holding’in Vehbi Koç Vakfı var. Tufanbeyli Kömür Santrali’nin, kömür ve doğalgaz santralleriyle iklim felaketlerini büyüten Enerjisa’nın, çimento üreten Çimsa’nın sahibi Sabancı Holding’in Sabancı Vakfı da var” denildi.

HES VE ALTIN ARAMAYLA DOĞAYI KATLEDEN ŞİRKETLER DE İMZACI

Bunların yanı sıra platform; taahhütde rafineri ve boru hatları inşaatlarıyla bilinen Tekfen’in vakfının, Karadeniz’de yaptığı HES projeleriyle çevre felaketlerine yol açan Borusan’ın “Borusan Kocabıyık Vakfı”nın, Kazdağları’ndan Konya’ya, Niğde’den Kazakistan’a kadar pek çok coğrafyada siyanürlü altın madeni geliştiren ve işleten Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş.’nin bağlı olduğu holdingin “Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı”nın olmasına da dikkat çekti.

‘EN BÜYÜK YEŞİLE BOYAMADIR’

“Ayrıca Gerze’daki kömür santrali çabasından bildiğimiz, HES sahibi, dizel kamyon üreten bir holding olan Anadolu Holding’in vakfı var” denilen açıklamada; “Listede iklimi değiştirmenin baş müsebbiplerinden havacılık sektöründen bildiğimiz, havalimanlarını işleten TAV’ın kurucusu Sani Şener’in vakfı da var. Bu kadar failin bir arada olması, hayırseverlikle kendilerini aklaması ve asıl yapmaları gerekenleri gizlemesi, olabilecek en büyük yeşile boyamadır. Bu listede birkaç şirketin daha vakfı var. Ancak daha kötüsü, çok sayıda çevre, eğitim ve sağlık derneğinin imzacı olarak bu aklamaya ortak olması” ifadeleri kullanıldı. Bu kapsamda platform, söz konusu taahhütde TEMA, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohum Otizm Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Nesin Vakfı ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın olmasına da tepki gösterdi.

‘ASFALT-BETON-FOSİL YAKITLARA DAYALI POLİTİKAYA KARŞI ADIM ATILMALI’

Açıkalamada; “Biz iklimi değiştirenlerin hayırseverlik kisvesiyle aklanmasını doğru bulmuyoruz. İmzacı holding vakıflarından, kendi şirketlerini aklayan bir filantropi yapmak yerine Türkiye’nin asfalt-beton-fosil yakıtlara dayalı politikasına karşı adım atmalarını, fosil yakıtları hızla bırakmalarını, çevre felaketlerine yol açan projelerini terk etmelerini talep ediyoruz. İklimi kimin değiştirdiği ortadayken, sivil toplum örgütlerinin bu aklamaya ortak olmasını son derece yanlış buluyoruz. İmzacı STK’ları imzalarını çekmeye ve bunu kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz” denildi.