Fabrika atıklarının bırakıldığı iddia edilen dereden su içen 64 küçükbaş hayvan can verdi

Olay, Erzin ilçesi Turunçlu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bölgede hayvancılık yapan Hasan Öz’ün sürüsü mahalleden geçerek denize dökülen dereden su içti. Erzin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların atık sularının akıtıldığı iddia edilen dereden su içen hayvanlar şişerek rahatsızlandı. Kısa sürede 64 keçisi telef olan Öz, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine dereden numune alındığı öğrenildi.

Fabrikaların atık sularını dereye bıraktığını söyleyen Hasan Öz, "Dereden geldik, sudan bu tarafa hayvanları sürdük. Yaylıma geçelim derken hepsi zehirlendi. Bizim çocuklarımız var, ekmek parası kazanmamız lazım. Fabrikaların suyunu açık alana bırakıyorlar, yaydığımız hayvanlarımız öldü. 64 tane keçim telef oldu" dedi.

40 HAYVAN DAHA ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan, yaklaşık bir hafta önce aynı dereden su içtiği iddia edilen Cumali Gök’e ait 40 küçükbaş hayvan daha ölmüştü.