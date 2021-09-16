Fabrika inşaatında dinamit patlatıldı: Yaralılar var
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika inşaatında kaya kırma işlemi için dinamik patlatılması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.
Olay, Hamzabey Mahallesi’ndeki mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Bir fabrika inşaatında temeldeki büyük kayayı parçalamak için dinamit patlatıldı.
FIRLAYAN TAŞLAR İŞÇİLERE İSABET ETTİ
Dinamitin patlamasıyla parçalanan kayadan fırlayan taşlar, işçiler Mert P. (24) ve Volkan Y.’ye (42) isabet etti. Yaralı işçiler, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Volkan Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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