Kuzey Marmara Otoyolu’nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı

15 Eylül 2021 Çarşamba, 11:39

Kaza, saat 10.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından servis minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü refüje yan yattı. Minibüste bulunan işçiler yardım çekiçleri ile camları kırarak dışarıya çıktı. Kazada minibüste bulunan 6 işçi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken, otoyolun 2 şeridi bir müddet trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında minibüs vinç yardımı ile devrildiği yerden kaldırılarak trafik normal seyrine çevrildi.



