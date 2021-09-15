Kuzey Marmara Otoyolu’nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstikameti’nde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yan yatan minibüsten işçiler camları kırarak dışarıya çıkabildi.
Kaza, saat 10.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü refüje yan yattı. Minibüste bulunan işçiler yardım çekiçleri ile camları kırarak dışarıya çıktı. Kazada minibüste bulunan 6 işçi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken, otoyolun 2 şeridi bir müddet trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında minibüs vinç yardımı ile devrildiği yerden kaldırılarak trafik normal seyrine çevrildi.
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