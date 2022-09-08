Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Gaziantep'te inşaat halindeki bir fabrikada işçilerin çalıştığı platformun çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerine doğru Gaziantep 5.Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi.
İddiaya göre, fabrika inşaatı sırasında işçilerin üzerinde çalıştığı metal platform çöktü. Çökme sonucu inşaat alanında büyük panik oluşurken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILAN İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, metal platformun altında kalan 2'si ağır 5 yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçilerden Abdullah Yüzbaşı (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı işçilerden Mustafa Çiçek'in (23) durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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