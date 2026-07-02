Fabrika özelleştirme kapsamından çıkarılırken, kantarlar kiraya verildi: Burdur’da garip uygulama

Burdur Şeker Fabrikası’nın özelleştirme ihalesi alıcı firmanın sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine 2018 yılında iptal edilmişti. İptal kararı Cumhurbaşkanı kararı ile onaylandı. Fabrika, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ. içerisinde kaldı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ de 2021 yılında Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

KİRAYA VERİLMİŞ

Burdur Şeker Fabrikası özelleştirme kapsamından çıkarılmasına karşın fabrika için önem taşıyan pancar kantarlarının AKP yönetimindeki Gölhisar Belediyesi’ne kiraya verildiği ortaya çıktı. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Şeker Fabrikası’nın özelleştirme süreci iptal edilmesine karşın fabrikanın üretim faaliyetleri açısından kritik önemde bulunan pancar kantarları ve şeflik hizmet binalarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde tutulmaya devam edildiğine dikkat çekti.

Burdur’daki bazı pancar kantarları ve hizmet binalarının özel şahıs veya şirketlere kiraya verilmesinin, üreticiler arasında rahatsızlık yarattığına işaret eden Akbulut, “Çiftçiler, yıllardır kamu eliyle sürdürülen üretim altyapısının ticari kiralama yöntemiyle devredilmesinin ilerleyen süreçte pancar üretimini olumsuz etkileyeceğini ifade etmektedir. Kamuya ait tarımsal altyapı tesislerinin kullanımında üreticilerin değil üçüncü kişilerin önceliklendirilmesi; kamu yararı, tarımsal sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınma politikaları açısından soru işaretleri doğurmaktadır” dedi. CHP’li Akbulut, konuyu Meclis gündemine de taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

KİRALANDIĞINI DOĞRULADI

Bakan Şimşek ise önergeye verdiği yanıtında, 29.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine karar verildiğine dikkat çekti.

Bu taşınmazların, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (ADÜAŞ) devredildiğine işaret eden Şimşek, “Söz konusu taşınmazlara yönelik hazırlık işlemleri tamamlanıncaya kadar kısa süreli olarak Devlet İhale Kanunu kapsamında ADÜAŞ tarafından kiraya verilmektedir. Burdur ilinde özelleştirme kapsam ve programında olan pancar kantarı, şeflik vb. taşınmazlardan Gölhisar ilçesi, Armutlu Mahallesi, 352 ada 71 parselde bulunan yaklaşık 80 metrekare kantar binası, yaklaşık 640 metrekare ambar binası ile 2 adet 60 ton kapasiteli kantar, Devlet İhale Kanunu kapsamında Gölhisar Belediyesi’ne kiralanmıştır” dedi.

Şimşek, pancar üreticilerinin yoğun olduğu bölgelerde kiralanan kantarların, yine bölge halkının ürettiği şeker pancarının depolanmasında ve tartılmasında kullanıldığını, üretici adına herhangi bir mağduriyet bulunmadığını savundu.