Fabrika servisleri çarpıştı: 12 işçi yaralı
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde geri hareket eden TIR'a çarpmamak için duran servis minibüsüne başka bir servis minibüsü çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza sonrası 12 işçi yaralanırken, TIR olay yerinden kaçtı.
Kaza, gece saatlerinde Edirne yolu üzeri Ulaş Mahallesi mevkiinde (Marmaracık - Ulaş arası) meydana geldi. Fabrikadan aldığı işçileri Muratlı ve köylerine bırakmak üzere yola çıkan Hasan D. idaresindeki 59 S 6241 plakalı işçi servis minibüsü, geri hareket eden TIR'a çarpmamak için durakladı.
Bu sırada Mustafa G. yönetimindeki 59 S 6209 plakalı minibüs TIR yüzünden duraklayan minibüse arkadan çarptı.
Kaza sonrası minibüslerde yolcu olarak bulunan 12 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne ve bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinden kaçan TIR ve sürücüsünün yakalanması için jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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