Fabrika yangını sürüyor: Patlama sesleri geliyor!

Çorlu-Çerkezköy yolu üzerinde bulunan Yalıboyu OSB içerisindeki kozmetik fabrikasında yangın devam ediyor.

Fabrika yangını sürüyor: Patlama sesleri geliyor!
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İHA
Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:27

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Gorka kozmetik fabrikasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Fabrikada çıkan yangın devam ederken içeriden gelen patlama sesleri çevrede bulunanları korkuttu.


Etiketler: #fabrika #Yangın #Çorlu

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