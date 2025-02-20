Fabrikada 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada yapılan aramada ünlü markalara ait 100 bin sahte şampuan ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Dilovası ilçesindeki bir fabrikaya operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda ünlü markalara ait 100 bin kutu sahte şampuan, 60 bin boş şampuan kutusu, 70 bin kapak, 5 bin kutu ve 50 metre etiket ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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