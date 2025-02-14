Fabrikanın çöküş anı kameralarda: Canlarını zor kurtardılar!

Tokat’ın Erbaa ilçesinde parke fabrikasında garajın çatısının çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Fabrikanın çöküş anı kameralarda: Canlarını zor kurtardılar!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:54

Olay, Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın kamyonlarının park edildiği garajın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme esnasında garajda bulunan işçi Engin Can Erol, çatıdan düşen parçalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #tokat #fabrika #çökme

İlgili Haberler

Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 15’er yıla kadar hapis istemi

Balıkesir'de 11 kişinin öldüğü mühimmat fabrikasındaki patlamada 4 sanığa 15’er yıla kadar hapis istemi
Tesla'nın Çin'de kurduğu fabrikada üretime başlandı

Tesla'nın Çin'de kurduğu fabrikada üretime başlandı
Fabrikada 17 işçi zehirlenmişti: Kış aylarının sessiz katili ‘Karbonmonoksit’e dikkat!

Fabrikada 17 işçi zehirlenmişti: Kış aylarının sessiz katili ‘Karbonmonoksit’e dikkat!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler