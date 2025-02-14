Fabrikanın çöküş anı kameralarda: Canlarını zor kurtardılar!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 09:54

Güncelleme: 14.02.2025 - 09:54

Olay, Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında meydana geldi.

Fabrikanın kamyonlarının park edildiği garajın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Çökme esnasında garajda bulunan işçi Engin Can Erol, çatıdan düşen parçalarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erol’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.