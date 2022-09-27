Fabrikada kazan patladı: Bir işçi yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iplik fabrikasında kazan patladı, bir işçi yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu 7. kilometresi üzerinde bir iplik fabrikasında meydana gelen olaya göre, fabrika içerisinde bulunan kömürlü buhar kazanı patladı.
Patlama sonucu bölümde çalışan G.Ç. adlı işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, tedbir için itfaiye ekipleri de hazır bekletildi.
Olaya ilişkin tahkikat başlatıldı.
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