Fabrikada su kazanı patladı: 27 yaşındaki işçi Yusuf hayatını kaybetti
Aksaray'da bir fabrikada su kazanı patladı, işçilerden Yusuf Yener (27) yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Aksaray'da, organize sanayi bölgesinde ısı sistemi üreten bir fabrikada, bugün saat 15.30 sıralarında su kazanı patladı.
Patlamada, Yusuf Yener hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yener'in cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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