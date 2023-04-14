Kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu
Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan fabrikatörün cesedi, kan izlerini takip eden jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki bir kuyuda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Uysallı kırsal Mahallesi, Kovalı mezrasında çırçır fabrikası olan Kadir Önkol eve gitmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Şahsı bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kovalı mezrası yakınlarında aracını buldu.
KAN İZLERİ DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI
Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Jandarmanın takip ettiği kan izleri ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü. Kuyunun içerisini kontrol eden ekipler, şahsın cansız bedenine ulaştı.
Kuyudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araç ve kuyu çevresinde ipucu arayan ekipler, cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kabızlığı anında kesen besin.. 1 kaşık yeterli
- Meral Danış Beştaş trafik kazası geçirdi
- 'Yakalandınız, belgeleri açıklayacağım'
- Mercimek çorbasını bu yöntemle daha hızlı pişirin.
- VakıfBank, altın setle finalde
- Meydanlar 'Erdoğan'a yürü diyor', anketler yolun sonu...
- Erdoğan’ın ‘müjdesinden’ bir gün önce
- İBB'ye polis engeli
- İşte Muharrem İnce'nin oy aldığı partiler...
- CHP, ilk 100 günün yol haritasını açıkladı