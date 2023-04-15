Cam fabrikası işçileri düşük zamma tepki göstererek iş bıraktı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 10:32

Güncelleme: 15.04.2023 - 10:48

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Denizli Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinde devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, fabrikada çalışan işçileri memnun etmedi.

Sözleşmede ücretlerine yıllık enflasyon oranında zam yapılması isteyen işçiler, aksi bir durumda ücretlerinin enflasyon karşısında ezileceğini savundu.

İşverenlerin uygun bir maaş vermediğini iddia eden işçiler, aksine tüm şartları kötü olan sözleşmeye dayatma yoluyla imza attırılmaya çalışılmasına tepki gösterdi.

"HAK ETTİĞİMİZİ ALINCAYA KADAR..."

Üye oldukları sendikanın öncülüğünde haklarını korumaya çalışan işçiler, gece vardiyasına girmeyerek, 15 dakikalığına iş bıraktı. İşverenlerin bir an önce kendilerine sunulan sözleşmede yer alan maddelerin değiştirilmesini talep eden işçilere, vardiyadan çıkan mesai arkadaşları da destek verdi. Fabrika önünde toplanan kalabalık işçi grubu, kendilerine dayatılan küçük zammı kabul etmeyeceklerini belirterek, "Sözleşme hakkımız. Hak ettiğimizi alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Görüşmeler sonucunda, makul bir anlaşmaya varılacağını ümit ediyoruz" dediler.



Tıkanan toplu sözleşme görüşmelerine tepki olarak 15 dakikalığına iş bırakan cam sektörü işçileri, olaysız bir şekilde eylemlerini sonlandırarak işlerinin başına geçti.