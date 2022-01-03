Fabrikada vahşet: Arkadaşının boğazını kesti
Konya'da fabrikada işçi olarak çalışan yabancı bir kişi, bir hafta önce servis aracında koltuk kavgasına girdiği mesai arkadaşını iş yerinde çıkan tartışma sırasında boğazından keserek öldürdü.
Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıyusufmescit Mahallesi Özkafa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki döküm fabrikasında işçi olarak çalışan yabancı uyruklu bir kişi, 1 hafta önce fabrikanın servis aracına bindiği sırada tartıştığı yabancı uyruklu isminin Faruk olduğu öğrenilen iş arkadaşı ile akşam saatlerinde fabrikada tekrar tartışmaya başladı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile henüz ismi öğrenilemeyen şüpheli yanında bulunan bıçak ile Faruk ismindeki iş arkadaşını boğazından bıçakladı. Şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı. Fabrikada bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalesine rağmen ağır yaralanan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından olayda hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, olayı gerçekleştiren şüpheli polis ekipleri tarafından merkez Meram ilçesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs kimlik belirleme ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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