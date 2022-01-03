Gaziantep'te 1 kişinin yaralandığı Pitbull saldırısına 2 gözaltı
Gaziantep'te, tartıştığı arkadaşlarının saldırttığı Pitbull cinsi köpeğin ısırması sonucu 14 yerinden yaralanan Ufuk Göçmen'in (34) şikayetiyle başlatılan soruşturmada, 2 şüpheli gözaltına alındı. Göçmen, hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi.
Gaziantep Şehitkamil'e bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, Ufuk Göçmen ile arkadaşı R.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre R.K.'nin yönlendirmesi ile beslediği Pitbull cinsi köpek, Ufuk Göçmen'e saldırdı. 14 yerinden yaralanan Göçmen, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kol, bacak ve sırt bölgelerinden ısırılan Göçmen, tedavisinin ardından taburcu edilirken, şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda polis ekipleri, sahiplenilmesi yasak Pitbull cinsi köpeği saldırtarak Göçmen'in yaralanmasına neden olan R.K.'yi gözaltına aldı. R.K.'nin, sorgusunda, köpeğin sahibi olduğunu söylediği G.Ç. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, Ufuk Göçmen'e saldıran Pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesi barınağına teslim edildi.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yasal sürecin devam ettiği belirtilerek, "Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 01.01.2022 tarihinde sahiplenilmesi yasak olan köpek tarafından bir vatandaşımızın yaralanması olayı ile ilgili olarak; müşteki şahısla arkadaşı olan R.K. isimli şahsın ikametinde gerçekleşen tartışmada R.K.’nin Pitbull cinsi köpeği kendisine saldırtması sonucu yaralandığını beyan ederek şikayette bulunması sonucu yapılan çalışmalarda, R.K. isimli şüpheli 02.01.2022 tarihinde yakalanmış, köpeğin G.Ç isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine söz konusu köpek G.Ç isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.
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