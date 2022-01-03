Suriye medyası: IŞİD saldırısında 5 asker öldü, 20 asker yaralandı
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, IŞİD'in ülkenin güneydoğusunda çöllük bir bölgede bir askeri araca düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğünü, 20 askerin de yaralandığını duyurdu. IŞİD saldırıyı üstlenmedi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, IŞİD'in ülkenin güneydoğusunda bir askeri araca düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğünü, 20 askerin de yaralandığını duyurdu.
Saldırının pazar akşamı yerel saatle 19.00 sularında düzenlendiği bildirildi. SANA, askeri bir kaynağa atıfla verdiği haberde, çölde ilerleyen araca hareket halindeyken, önce bir roket atıldığını daha sonra da yoğun ateş açıldığını duyurdu.
IŞİD saldırıyı üstlenmezken Suriye'de çok dar bir bölgeyi kontrol eden örgüt zaman zaman askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.
NE OLMUŞTU?
IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta geniş bir bölgede "halifelik" ilan etmiş, 2019'da bu bölgelerin çoğundan çekilmişti.
Örgüt, 2019'dan bu yana Suriye ve Irak'ta zaman zaman saldırılar düzenliyor.
Aralık ayı başlarında, IŞİD'in Irak'ın kuzeyinde Kerkük ve Erbil arasındaki Luhaiban kasabasını ele geçirdiği yönünde haberler gelmiş ancak bu haberler doğrulanmamıştı.
Aynı dönemde Mahmur bölgesi yakınlarında bir köye yönelik saldırıda, 10 peşmerge ile 3 sivilin öldüğü açıklanmıştı.
Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, IŞİD militanlarının "vur-kaç" taktiği uygulayarak peşmergelerin konuşlandığı bölgelere saldırdığını söylemişti.
Video Haberler
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
En Çok Okunan Haberler
- İşte Erdoğan'ın enflasyon planı
- AKP seçmeninden Erdoğan'a kötü haber
- Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
- İBB'den CNN Türk'e sert tepki
- Erzincan ve Van'da okullar tatil edildi
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu
- AKP'de seçim hareketliliği
- Aracı olanlar dikkat! Dev zam geldi
- 'Erdoğan şiirden mahkûm olmadı'
- İşte en düşük memur ve emekli maaşı