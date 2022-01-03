Suriye medyası: IŞİD saldırısında 5 asker öldü, 20 asker yaralandı

03 Ocak 2022 Pazartesi, 12:27

AFP

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, IŞİD'in ülkenin güneydoğusunda bir askeri araca düzenlediği saldırıda 5 askerin öldüğünü, 20 askerin de yaralandığını duyurdu.

Saldırının pazar akşamı yerel saatle 19.00 sularında düzenlendiği bildirildi. SANA, askeri bir kaynağa atıfla verdiği haberde, çölde ilerleyen araca hareket halindeyken, önce bir roket atıldığını daha sonra da yoğun ateş açıldığını duyurdu.

IŞİD saldırıyı üstlenmezken Suriye'de çok dar bir bölgeyi kontrol eden örgüt zaman zaman askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.

AFP

NE OLMUŞTU?

IŞİD, 2014 yılında Suriye ve Irak'ta geniş bir bölgede "halifelik" ilan etmiş, 2019'da bu bölgelerin çoğundan çekilmişti.

Örgüt, 2019'dan bu yana Suriye ve Irak'ta zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Aralık ayı başlarında, IŞİD'in Irak'ın kuzeyinde Kerkük ve Erbil arasındaki Luhaiban kasabasını ele geçirdiği yönünde haberler gelmiş ancak bu haberler doğrulanmamıştı.

Aynı dönemde Mahmur bölgesi yakınlarında bir köye yönelik saldırıda, 10 peşmerge ile 3 sivilin öldüğü açıklanmıştı.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı yetkilileri, IŞİD militanlarının "vur-kaç" taktiği uygulayarak peşmergelerin konuşlandığı bölgelere saldırdığını söylemişti.