Fabrikanın çatısından düşmüştü: 25 yaşındaki işçiden 155 gün sonra acı haber
Denizli’de çalıştığı işyerinin çatısından düşen genç, 155 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde 2 Temmuz 2024 Salı günü; 25 yaşındaki Mehmet Deniz Alataş, çalıştığı fabrikanın çatısından düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Deniz Alataş, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
ACI HABER GELDİ
Ağır yaralanan Mehmet Deniz Alataş, gerekli tedavilerinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. 155 gündür yaşam mücadelesini veren 25 yaşındaki gençten dün akşam acı haber geldi.
Fenalaşan Mehmet Deniz Alataş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Otopsi yapılmak üzere cenazesi Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırılan gencin bugün öğle namazına müteakip Asri Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!
- Geri dönen meyve sebze tartışma yarattı