Fabrikada 17 işçi zehirlenmişti: Kış aylarının sessiz katili ‘Karbonmonoksit’e dikkat!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:25

Güncelleme: 11.02.2025 - 12:25

Uşak’ta bir tekstil fabrikasında karbonmonoksit gazından zehirlendikleri iddia edilen 17 işçi hastaneye kaldırıldı. Uzmanlar, soğuk havalarda soba ve doğal gaz gibi kullanımların arttığını belirterek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Koşargelir, karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtilerini, tehlikelerini ve yapılması gerekenleri açıkladı.

"İLK SAATLERDE YAKALARSANIZ GERİ DÖNDÜREBİLİRİZ"

Karbonmonoksit zehirlenmesinin baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Dr. Koşargelir, “Karbonmonoksit zehirlenmesini yanmış gaz olarak adlandırmak mümkün. Doğal gaz, tüp gaz ve sobalardan çıkan yanmış gazlar havadan hafif olduğu için öncelikle tavanda birikir. Zehirlenmeye en çok tavanda olan kişiler maruz kalır” dedi. Dr. Koşargelir, karbonmonoksit gazı bulunan ortamlardan çıkılmasını ve hemen 112’ye başvurulmasını önererek, “Zehirlenmede ilk saatler çok önemlidir, erken müdahale hayati öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

"EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE HAVALANDIRMA İHMAL EDİLMEMELİ"

Karbonmonoksit zehirlenmesi riskine karşı uyarılarda bulunan Dr. Koşargelir, evlerin havalandırılmasının ve sobaların tamamen söndüğünden, gazların kapalı olduğundan emin olunmasının önemine değindi. Dr. Koşargelir, “Renksiz ve kokusuz olan karbonmonoksit gazı, bilinci kapalı hale getirebilir ve kişiyi yardım çağırmaktan alıkoyabilir” dedi.

"TEDAVİDE ERKEN MÜDAHALE HAYATİ"

Zehirlenmiş bir kişiye acil serviste oksijen verilerek tedavi edilebileceğini belirten Dr. Koşargelir, “Karbonmonoksit zehirlenmesinde oksijen tedavisi, sağlıklı hücrelerin oksijenle bağlanmasını ve dokulara oksijen gitmesini sağlar. Erken tedavi ile sağlığa kavuşma süresi kısalır, ancak nöronlar etkilendiğinde tedavi süresi uzar ve kalıcı hasar riski artar” dedi.

"YALNIZ YAŞAYANLAR DİKKAT"

Yalnız yaşayan kişiler için özellikle dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Koşargelir, “Evdeki tüp gaz, soba ya da doğal gaz borularının durumunun kontrol edilmesi gerekir. Yalnız yaşayanların düzenli olarak kontrol edilmesi, olası bir zehirlenme riskini azaltacaktır” dedi.

Dr. Koşargelir, ayrıca araçlardaki egzoz gazlarının da içeriye sızarak karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabileceğini ve araçların egzoz sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.