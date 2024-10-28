Fabrikanın laboratuvarında patlama: 1 işçi yaralandı
Sivas’ta mekanik teknolojileri üzerine faaliyet gösteren bir firmanın laboratuvarında meydana gelen patlamada 1 çalışan yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Anadolu Opto Mekanik Teknolojileri A.Ş. firmasının laboratuvarında patlama meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkarken olayda K.Ş. (51) isimli çalışanın el ve boyun bölgesinde yanıklar oluştu.
Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
AFAD, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. AFAD ekiplerince havalandırma ve ölçümlere devam edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Etiketler: #sivas #laboratuvar #patlama
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