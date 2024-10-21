Ankara Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı

Ankara Valiliği, HÜRJET'in ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirterek, "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Ankara Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:31

Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in Ankara'da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirterek, "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada uçuşun, saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.


Etiketler: #patlama #Ankara

İlgili Haberler

Oba Makarna'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Oba Makarna'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
İHA'lar, tehditler, patlamalar: Güney ve Kuzey Kore arasındaki gerilim neden artıyor?

İHA'lar, tehditler, patlamalar: Güney ve Kuzey Kore arasındaki gerilim neden artıyor?
İran'da patlama: Petrol rafinerisinde yangın meydana geldi

İran'da patlama: Petrol rafinerisinde yangın meydana geldi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler