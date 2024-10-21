Ankara Valiliği'nden 'sonik patlama' uyarısı

Yayınlanma: 21.10.2024 - 09:31

Güncelleme: 21.10.2024 - 09:31

Ankara Valiliği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in Ankara'da ses hızı üzerinde ilk uçuşunu gerçekleştireceğini belirterek, "yüksek ses" uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ tarafından planlı ve kontrollü olarak, kalkış ve iniş için Mürted Hava Meydanı kullanılmak suretiyle HÜRJET uçağımız, ilk kez ses hızı üzerinde uçuş gerçekleştirecektir. Herhangi bir tedirginlik yaşamamaları ve telaşa kapılmamaları için vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada uçuşun, saat 09.30 ile 10.30 arasında gerçekleştirileceği belirtildi.