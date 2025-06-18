Fabrikasında asılı halde ölü bulundu, cebinden not çıktı

Olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi.

41 yaşındaki Yasin Tosun, bir süre önce devraldığı karavan fabrikasında merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu.

Gece saat 00.15 sıralarında fabrikadaki çalışanlar, patronlarını asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler tarafından fabrika sahibi Yasin Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

''BU DÜNYADAN BİR YASİN GEÇTİ'' DİYE NOT BIRAKMIŞ

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemelerde, şahsın yanında “Bu dünyadan bir Yasin geçti, hakkınızı helal edin” yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden şahsın bir süredir ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve bu nedenle bunalıma girmiş olabileceği öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.