Facebook ve TikTok’ta hızla yayıldı: 'Türkiye'de 7.9 büyüklüğünde deprem oldu' yalanı

Başta Facebook olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan 'Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde deprem oldu' haberleri panik yarattı. Pek çok kullanıcı tarafından yeniden gönderilen haberler gerçek zannedildi.

Facebook ve TikTok’ta hızla yayıldı: 'Türkiye'de 7.9 büyüklüğünde deprem oldu' yalanı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 17:57

Sosyal medya platformu Facebook’ta, Türkiye’de 7.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu iddiasına dair bir video yayıldı.

Fransız haber ajansı AFP, video ile ilgili inceleme başlatarak, videodaki görüntülerin gerçeği yansıtmadığını tespit etti.

SAHTE BİLGİLERLE YAYILDI

AFP Fact Check, videoda yer alan görüntülerin, Ocak 2023’te Dubai'de meydana gelen bir fırtınaya ve aynı yıl Gazze'de bir camide yaşanan olaya ait olduğunu belirledi.

Bu görüntüler, videoya sahte bir şekilde eklenmiş ve yanlış bilgilerle yayıldı.

BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Videoda yer alan “2025 Türkiye için dua edin” ve “7.9 deprem” metinleri asılsız çıktı.

Gönderi 16 Ocak 2025 tarihinde yayınlandığından bu yana 6 bin 200'den fazla kez paylaşıldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin doğru olmamasına rağmen, video sosyal medyada hızla yayıldı. AFP Fact Check, videodaki ana kareleri analiz etti ve farklı kaynaklardan alınan görüntülerle oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Renkli camları olan büyük bir binanın önünde dua eden bir adamı gösteren ilk sahne, Ocak 2023'te paylaşılan 17 saniyelik bir TikTok videosundan alınmış. Ancak, orijinal videoda konum bilgisi yer almıyor.

Videoda, yaklaşan büyük bir fırtınadan kaçan insanlar görülüyor. Bu görüntüden üç saniyelik bir kesit alınarak, olayla ilgisi olmayan Türkiye'ye aitmiş gibi sunuldu.

AFP Fact Check, binanın konumunu belirlemek için tersine görsel arama yaptı ve söz konusu yapının Dubai'deki Zam Zam Tower olduğunu tespit etti.


Etiketler: #AFAD son depremler #artçı deprem #deprem

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