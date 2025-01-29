AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 15.28 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 04.44 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 15.28 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 29, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2025-01-29
Saat:04:44:52 TSİ
Enlem:38.11778 N
Boylam:37.88556 E
Derinlik:15.28 km
Detay:https://t.co/2RYt4UdLZ9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #doğanşehir #Malatya
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