AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ve yerin 15.28 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 07:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 04.44 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 15.28 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #deprem #doğanşehir #Malatya

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