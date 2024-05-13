Facia teğet geçti: Mudanya yolunda alkollü yaya paniği

Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:09

Güncelleme: 13.05.2024 - 10:09

Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya Yolu üzerinde; iddiaya göre alkollü olan şahıs, arabaların çok yoğun olduğu yolda karşıdan karşıya geçmek istedi.

Bir süre yolda bekleyen şahıs, orta refüje geçmeyi başarsa da bir çok tehlikeler atlattı. Bir süre yolun orta refüjünde bekleyen şahıs, daha sonra yine süratli şekilde gelen araçlara aldırış etmeyerek tehlikeli şekilde karşıya geçti.

Bir süre yolda duran şahıs daha sonra gözden kayboldu.