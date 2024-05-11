Bursa Şehir Hastanesi’nde büyük vurgun: Tıbbi malzemeleri 'kullanıldı' göstermişler!

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa Şehir Hastanesi’nde ameliyatlarda kullanılmak üzere gönderilen tıbbi malzemelerin görevliler tarafından kullanılmış gösterilerek satan 4 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yaklaşık piyasa değeri 20 milyon TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirilirken 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 11.05.2024 - 11:02
Bursa Şehir Hastanesi’nde büyük vurgun: Tıbbi malzemeleri 'kullanıldı' göstermişler!
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri aldığı bir duyum üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, ameliyatlarda kullanılmak üzere Bursa Şehir Hastanesi’ne Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerindeki çeşitli tıbbi malzemelerin hastane görevlileri tarafından kullanmış gösterilerek satıldığını tespit etti. 

HASTANE GÖREVLİLERİ BAĞLANTILI OLDUKLARI KİŞİYE SATTI

Tıbbi malzemeleri kullanmış gibi gösteren görevliler 20 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi sattı. Polis şüphelileri tespit etti, tıbbi malzemelerin olduğu depoya baskın düzenledi.

Operasyon için düğmeye basan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tıbbi malzemelerin bulunduğu depoya baskın düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirdi. 

ŞÜPHELİLER TEKER TEKER YAKALANDI

Şüphelileri kısa sürede tespit eden ekipler yaptığı operasyonda C.I. (38), D.B. (43), A.H.A. (40), C.G.’yi (38) kıskıvrak yakalandı. 

4 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLU

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece D.B., A.H.A. ve C.I. tutuklanırken C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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