Faciadan 5 ay 22 gün sonra yaşamını yitiren madenci son yolculuğuna uğurlandı
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 5 ay 22 gün sonra yaşamını yitiren Ayhan Akgül (38), son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne ait maden ocağında 14 Ekim'de 42 işçinin hayatını kaybettiği, 11 işçinin de yaralandığı maden faciasında yaralanan Ayhan Akgül, İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Akgül, 2 gün önce hastanede yaşamını yitirdi. Akgül’ün cenazesi, İstanbul’dan Bartın’a getirildi. Ayhan Akgül’ün cenazesi, bugün Bartın Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak Amasra'ya bağlı Çanakçılar köyündeki baba ocağına götürüldü.
Cenaze namazının ardından Ayhan Akgül, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
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