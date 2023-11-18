Faciadan dönüldü: Avcılar'da otomobil markete daldı!

Avcılar'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil bir markete girdi. Market camlarının kırıldığı olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

DHA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:12
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Üniversite Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı üzerinde, dün saat 20.30 sıralarında Tolgahan K. yönetimindeki 34 HLJ 713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir markete girdi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Marketin ön cephesindeki camlar, büyük bir gürültü ile dağıldı.

Kazada, çeşitli yerlerinde küçük sıyrıklar olan sürücü Tolgahan K., otomobilden çıkarılarak Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil, çekici ile kaldırıldı. 


Market

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