Faciadan dönüldü... Bursa'da AVM'de tavan çöktü!
Bursa’daki Korupark AVM’nin yemek katında tavan çöktü. Kopan parçaların altında kalan bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki Korupark AVM’nin yemek katında yurttaşların yemek yediği sırada tavan çöktü.
Kimsenin ne olduğunu anlayamadığı olayda tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi haifi şekilde yaralandı.
Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan da bayılırken görevliler hemen müdahalede bulundu.
DEPREM OLUYOR ZANNETTİLER
'Deprem oluyor' zannedip paniğe kapılan yurttaşlar yemeklerini bırakıp AVM’den dışarıya kaçtı.
Yurttaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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