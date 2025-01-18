Isparta'da iki katlı bina çökmesinde faciadan dönüldü! Bina sahibinden kasıt iddiası

Yayınlanma: 18.01.2025 - 12:56

Güncelleme: 18.01.2025 - 12:56

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Katip Mahallesi Doktor İsa Köklü Caddesi’nde gece saat 02.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. İnşaat temeli için kazı yapılan alandaki 2 katlı bina büyük bir gürültüyle çöktü. Mahalle sakinleri panikle uykularından uyanırken, olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çöken binanın boş olduğu öğrenilirken, çevresindeki 2 apartmanda oturanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Hasar gören apartmanlardan birinin sakinlerinden Fatih Oğuztürk, “Önce cam patlamaları oldu, ardından bina çöktü. Gürültüyle büyük bir panik yaşadık. En büyük sevincimiz, binada kimsenin olmaması” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEMEDE BULUNDU

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, olay yerinde incelemelerde bulunarak, “Tanış ailesine ait bina gece saatlerinde yerle bir oldu. Neyse ki bina boştu, bu yüzden herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Çevredeki binaları tahliye ettik ve gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Enkaz kaldırma çalışmalarını hızla başlatacağız” açıklamasını yaptı.

KASIT İDDİASI

Çöken binanın eski Eğirdir Belediye Başkanı Hüsamettin Tanış’a ait olduğunu belirten oğlu Hüseyin Avni Tanış, müteahhit firmayı suçladı. Tanış, “Buradaki arsaları toplayan müteahhit binamızı da almak istedi ama anlaşamadık. İnşaat sırasında binamızı çatlatmıştı. Kendilerini uyardık, ölçüm yaptıklarını söylediler. Ancak binanın çökmesine neden oldular. Babama ait paha biçilemez antika eşyalar, altınlar ve hatıralar enkaz altında kaldı. Telefonlarına ulaşamıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis, caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak trafiğe kapattı. Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, müteahhit firmanın kazı çalışmalarındaki sorumluluğu değerlendirilecek.

Mahalle sakinleri, enkaz kaldırma çalışmaları ve hasarlı binaların durumu için yetkililerden gelecek açıklamaları bekliyor.