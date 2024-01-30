Faciadan dönüldü: Dükkanın duvarı, otomobilin üzerine devrildi!

Yayınlanma: 30.01.2024 - 15:03

Güncelleme: 30.01.2024 - 15:04

Edirne'de Meydan Mahallesi'nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; daha önce inşasına başlanıp, yarım bırakılan tek katlı dükkanın duvarı kuvvetli rüzgarda, park halindeki 17 FP 299 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde zarar meydana geldi. Olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, inşaat ve otomobilde inceleme yaptı, tutanak tuttu.

"ÇOCUKLARIN ÜZERİNE DE DEVRİLEBİLİRDİ"

Otomobil sürücüsü Samet Gültiken'in de ifadesine başvuruldu. Otomobilini akşam park ettiğini ve sabah işe gittiğini söyleyen Gültiken, "Komşular, inşaatın yıkılması sesini duymuşlar. Duvar ve tuğla otomobilin üzerine düşmüş. Bu yapının civarında çocuklar da çok oynuyor. Çocukların üzerine de devrilebilirdi. Durumu polise bildirdik, araçta hasar meydana geldi" dedi.