Faciadan dönüldü... İki katlı ev cayır cayır yandı!
Safranbolu'da bulunan 2 katlı bir ev, çıkan yangında kül oldu. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması ise, olası bir faciayı önledi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Kirkille Mahallesi'nde oturan Muharrem Kutlu ve kardeşlerine ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler bitişikteki ardiyeye de sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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