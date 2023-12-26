Rize'de korkutan yangın... Binanın çatısı alev alev yandı!

Rize'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 10:20
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Rize'de Taviloğlu Sokak’ta saat 08.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, neden çıktığı belirlenemeyen yangını fark eden yurttaşlar hemen 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan yangın söndürüldü. Yangında hiçbir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çatı kullanılamaz hale geldi.


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