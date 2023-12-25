Lastik deposunda korkutan yangın!
Samsun'da sanayi sitesinde eski araç lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan yangın çevrede paniğe yol açtı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çıkma lastiklerin depolandığı işyerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar gökyüzünü kapladı.
Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.
Güçlükle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması başlatıldı.
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